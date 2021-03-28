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Çölyak hastaları, Gaziantep’e uğurlandı

Adıyaman’da çölyak hastaları Glutensiz Mutfak Projesi kapsamında Gaziantep’e uğurlandı.

ADIYAMAN 28.03.2021, 16:13
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Çölyak hastaları, Gaziantep’e uğurlandı

Adıyaman’da çölyak hastaları Glutensiz Mutfak Projesi kapsamında Gaziantep’e uğurlandı.

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilip mali destek almaya hak kazanan Glutensiz Mutfak Projesi kapsamında dernek üyeleri kabul edilen proje kapsamında, gastronominin merkezi Gaziantep’e gitti.

Gaziantep’te glütensiz yemekleri ve ürünleri tatmak ve bu ürünler hakkında bilgi edinmek amacıyla Adıyaman Çölyak Derneği tarafından çölyak hastaları için günü birlik etkinlik düzenlendi. Dernek üyelerini Adıyaman Valiliği önünde Vali Mahmut Çuhadar ve Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan uğurladı.
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