Çolak Ailesine koyun desteği

Adıyaman’ın Besni ilçesi Çakırhöyük beldesinde çatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 60 küçükbaş hayvan telef olmuştu. Aileye hayırsever bir kişi 35 adet koyun desteğinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesi Köprübaşı Mahallesi’nde hayvanları yemlerken çatının çökmesi sonucu Ramazan Çolak (45) ve kızı Aysel Çolak (16) ile 60 küçükbaş çatının altında kalmış, Aysel Çolak hayatını kaybetmişti. Küçükbaş hayvanlar çatının altında telef olmuştu.

Yaşanan olayın ardından ismi açıklanmayan bir hayırsever Çolak ailesine yardımda bulundu. Hayırsever kişi Çolak ailesine 35 adet gebe koyun aldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, hayırseverin aldığı koyunları Çolak ailesine teslim etti.

Kaymakam Demir, “Yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinin önündeki çatının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kızımız Aysel Gizem Çolak’ın ailesine hayırseverimizin desteğiyle 35 adet gebe koyun desteği verildi. Bir nebzede olsa yaralarının birlikte sarılmasına vesile olmak istedik” diye konuştu.