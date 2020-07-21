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Çocuk işçiliğine göz açtırılmıyor
ADIYAMAN BELEDİYESİNE BAĞLI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİYLE BİRLİKTE TRAFİK IŞIKLARINDA DİLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ.
ADIYAMAN 21.07.2020, 17:04
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Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte trafik ışıklarında dilenen çocuklara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Trafik ışıklarında dilenen çocuklara yönelik yapılan denetimlerde, dilencilik yapan çocukları toplayarak, çocukların dilenmesine göz yuman ailelerine yasal işlem uygulayan ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Yapılan çalışmalar sonucunda, küçük yaşta çocukları çalıştıran şahıslara kabahatler kanununa göre ceza kesildiği açıklandı.
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