Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Çocuk ile ergenlerde kayıp ve yas danışmanlığı konferansı düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldız tarafından Şehit Fazıl GÜRS İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda ilde hizmet veren okullarda görev yapan rehber öğretme, psikolojik danışmanlara ‘Çocuk ve ergenlerde kayıp ve yas danışmanlığı’ konferansı verildi.

Konferansta kayıp ve yas sürecinde okullarda izlenmesi gereken müdahale yöntemleri anlatıldı.

Ayrıca kayıp ve yas sürecinde öğrencilere nasıl yaklaşılması konusunda bilgiler verildi. Konferans, soru ve cevaplar şeklinde sona erdi.