banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
“Herkes yetkisini bilecek”
“Herkes yetkisini bilecek”
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

Çobanlı mahallesinin içme suyu sorunu çözülüyor

ÇOBANLI MAHALLESİNİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

ADIYAMAN 21.10.2020, 16:09
1
Çobanlı mahallesinin içme suyu sorunu çözülüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, Çobanlı Mahallesinde yetersiz gelen içme suyu miktarını artırmak için çalışmalara başladı.

Kahta Belediyesi, ilçenin uzun yıllara dayanan ve adeta kronikleşen sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla Fen İşleri Ekipleri, Çobanlı Mahallesinde yetersiz gelen içme suyu miktarını artırmak için başlatmış olduğu 3 bin metrelik yeni içme suyu isale hattı döşeme çalışmalarına başladı. Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürü Mehmet Yaşar Başaslan, “Yıllar önce döşenen 70’lik borulardan içme suyunu sağlayan Çobanlı Mahallesi, nüfus artışına bağlı olarak özellikle yaz aylarında içme suyu yetersizliğine neden oluyordu. Başlattığımız çalışma ile mevcut şebekeye ilave 3 bin metre 100’lük yeni içme suyu şebeke hattı çektik. Mahallemizin yıllardır süregelen içme suyu sorunu yapılan çalışmaların ardından çözüme kavuşacak" diye konuştu.

Uzun yıllardan beri yaşadıkları içme suyu sorunun çözülmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Çobanlı mahalle sakinleri, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ekibine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:52
Akşam 18:22
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3