Çitçiler bitki hastalıkları konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Kahta Ziraat Odası tarafından çiftçilere bitki hastalıkları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kahta Ziraat Odası Başkanlığı’nın özel bir firma ile yapmış olduğu organizasyonla ziraat odası başkanlığı eğitim salonunda çiftçilere hububat, baklagil ve badem alanlarında görülebilecek hastalıklar ve mücadelesi konusunda çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Açılış konuşmasını Kahta Ziraat Odası Tarım Danışmanı Mutlu Şahin yaparak, hububat, nohut ve bademlerde mevsimsel olarak bitkilerde görülebilecek hastalıkların teşhisi ve mücadelesi konusunda çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Firma görevlisi Ziraat Mühendisi Hakan Ünal, arpa ve buğdayların gelişim evresinde çiftçilerin karşılaşacağı kök boğaz çürüklüğü, septoria, sarı pas, kahverengi pas gibi fungal hastalıkların teşhisi ve mücadelesini görsellerle anlatarak çiftçilerin bu konularda nasıl ne zaman mücadele edeceği konusunda çiftçilere bilgi verdi.

Ziraat Mühendisi Şeref Esin, yetiştirilen nohut alanlarında görülebilecek ‘Antraknoz’ hastalığı, badem ağaçlarında çiçek monilyası ve et leke hastalığı konusunda çiftçilere hastalığın belirtileri, hastalığın bitkiye vermiş olduğu zararı görsellerle bilgilendirip, bu hastalıklara nasıl mücadele edileceği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Çiftçilerimizin ekmiş olduğu ürün desenine göre dönemsel olarak çiftçilerimizin sıkıntı yaşayacakları konular göz önünde bulundurularak çiftçi bilgilendirme toplantıları devam edecektir. Çiftçilerimizin yapılacak olan bilgilendirme toplantılarına katılmaları sağlıklı ürün ve yüksek verim elde etmelerine yol gösterecektir. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyoruz” dedi.