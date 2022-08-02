banner549

banner547

Son Dakika
TOGG Türkiye’nin gururudur
TOGG Türkiye’nin gururudur
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den

Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor

Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde bulunan çıkmaz sokakları bir bir trafiğe açıyor.

ADIYAMAN 02.08.2022, 16:40
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor

Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde bulunan çıkmaz sokakları bir bir trafiğe açıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Kayalık Mahallesi’nde bulunan çıkmaz sokakta yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Kayalık Mahallesi Eski Zey Yolu Briketçiler Pazarı ve 30 Ağustos Caddesini birbirine bağlayacak olan çıkmaz sokakta yol genişletme çalışmalarını inceledik. Yatırımlarımızı takip etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu