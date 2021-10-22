Çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı

Adıyaman’ın Besni ve Kahta ilçesinde 80 çiftçiye 52 ton mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman’a tahsis edilen ve proje tutarı 650 bin TL olan 52 ton mercimek tohumu Kahta ve Besni ilçesindeki 80 çiftçiye dağıtıldı. Tohumların 26 tonu Besni ilçesine geri kalanı ise Kahta ilçesine dağıtıldı.

Yüzde 30’u çiftçi katkısı ile uygulanan projede dağıtılan tohum ile 3 bin 921 dekar alanda kırmızı mercimek ekimi yapması sağlanacak.