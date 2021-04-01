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Çiftçilere budama eğitimi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağıtımı yapılan ceviz fidanlarında şekil budaması eğitimi verildi.

ADIYAMAN 01.04.2021, 10:20
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Çiftçilere budama eğitimi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağıtımı yapılan ceviz fidanlarında şekil budaması eğitimi verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi’nin ortaklaşa yürüttüğü "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Sincik ilçesinde dağıtımı yapılan ceviz fidanları ile tesis edilen meyve bahçelerinde şekil budaması yapıldı.

Sincik İlçe Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılan bahçe kontrollerinde ceviz fidanlarına şekil budaması yapılarak form kazandırıldı. Bahçe sahibi çiftçilere budamanın önemi anlatılarak şekil budaması uygulamalı olarak gösterildi.
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