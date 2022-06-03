CHP’li milletvekilleri partililerle bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adıyaman’da partililerle bir araya geldi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Milletvekili Tutdere ve Enis Berberoğlu, burada partinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çalışmalara hiçbir zaman ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bizler genel merkezimizin görevlendirmeleriyle bütün illerde olduğu gibi Adıyaman’da da saha çalışmaları yapacağız. İldeki STK’ları, esnafları, halkımızı ziyaret edeceğiz. Bu çalışmalar sonrasında bir rapor hazırlayarak, genel başkanımıza sunacağız. Genel başkanlığımızın liderliğinde hem meclisteki milletvekili durumumuz hem de bütün örgütlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında sahadalar. Ve bu zor süreçte halkın yanındalar, halk ile iç içeyiz. Adıyaman’da da teşkilatlarımızla birlikte saha çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Adıyaman’da yapmış olduğumuz saha çalışmaları hem ulusal basında yer alıyor hem de meclis gündemine taşıyarak sorunların çözümüne bu şekilde katkı sağlıyoruz” dedi. Türkiye’nin zor bir süreçten de geçtiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, “Zor bir süreçten geçiyoruz, ekonomik kriz ülkemizdeki bütün insanları etkilediği gibi tarım kenti olan Adıyaman’ımızı da etkilemiş durumda. Adıyaman’da yaşayan toplumun bütün kesimleri AK Partinin gerçekten önlenemez zamanlarından dolayı, hayat pahalılığından dolayı çok ciddi bir problem yaşıyorlar. Bizler bunu n farkındayız ve bizim görevimiz bu mağduriyetleri tespit etmek ve çözümü konusunda durumu meclise taşıyarak çözüm aramaktır. Yaşadığımız bütün sorunların sebebi halden anlamaz AK Parti iktidarıdır” diye konuştu.

Daha sonra konuşan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise, Adıyaman’da olmaktan oldukça mutlu olduğunu ve her daim halkla iç içe bulunduklarını ve Adıyaman’da da saha çalışmaları yapacaklarını dile getirdi.