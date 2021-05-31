Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından Adalet Sarayında, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Adıyaman Adalet Sarayı içerisinde kurulan stant ile kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik’in 3 kitap bağışlamasıyla başlatıldı. Kampanyanın açılışında konuşan Bozan Çevik, “Adalet Bakanlığı tarafından ‘Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerine kitap bağışında bulunabilirsiniz’ sloganıyla başlatılan ‘Bir Kitap Bir Umut’ isimli kitap bağış kampanyası, Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile başlatıldı.

Başsavcılığımız tarafından yürütülecek olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği kampanya kapsamında ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi, hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphanelerin etkin olarak kullanılabilmeleri ve kendilerini geliştirme süreçlerine de katkı sağlayacaktır. Kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız için Adıyaman Adalet Sarayı’nda kitap bağış noktası oluşturuldu. İsteyen vatandaşlarımız Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumuna bizzat kitap bağışında bulunabilecek” dedi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şirin Korkmaz, Açık Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Oya Öksüzoğlu ile çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri kampanyanın açılışına katıldı.