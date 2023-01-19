Çevre yolu Kahta trafiğini hafifletti

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından yaz ayında hizmete açılan Güney-Batı Çevre Yolu, ilçe trafiğine nefes aldırdı.

Kahta Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak, geçtiğimiz yaz ayında hizmete giren Güney Batı Çevre Yolu, ilçenin ulaşım kalitesini arttırarak, şehir merkezinin trafik yükünü hafifletti.

Yolun açılmasından bu yana şehir trafiğinde çok ciddi rahatlama olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, çevre yollarının çok güzel birer eser olduğunu, bu yatırımların zaman tasarrufunun yanında sürücülere yakıt tasarrufu da sağladığını sözlerine ekledi.

Başkan Turanlı, “Kahta’mıza modern yollar, kaldırımlar ve sosyal alanlar kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her yeni projemiz, beraberinde yeni hizmetler de getiriyor. Yeni açtığımız güzergahlarda ayrıca toplu taşıma araçlarımız da halkımıza hizmet vermeye başlıyor. Bu da toplu taşımanın kalitesini ve konforunu artırarak hem yolcu için hem de araçlarımız için zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu ve benzeri projelerimizin faydalı olduğunu gördükçe çok mutlu oluyoruz.” dedi.