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Cendere Köprüsü’nden Nemrut Dağı’na bisikletli tırmanış

Adıyaman’da sporcular bisiklet ile tarihi Cendere Köprüsü’nden 2206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesine tırmanış geçekleştirdi.

ADIYAMAN 25.10.2021, 13:38
Cendere Köprüsü’nden Nemrut Dağı’na bisikletli tırmanış

Adıyaman’da sporcular bisiklet ile tarihi Cendere Köprüsü’nden 2206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesine tırmanış geçekleştirdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanış’ etkinliğine 2 bin yıllık Cendere Köprüsünde start verildi. Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan, 2206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı zirvesinde sona erdi.

Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı yarışmalarına Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Adana, Malatya, Manisa ve İskenderun’dan 60 sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan, 2206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı zirvesinde ‘Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı Etkinliği’ gerçekleştirdik.

Tarihi yerleri dolaşan sporcular bir yandan yarışırken diğer yandan da zengin bir tarih ve kültüre sahip Adıyaman’ın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı oldu.

Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olma özelliğine sahip Nemrut Dağının zirvesinde devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirdiğimiz Bisiklet Turnuvası aynı zamanda ilimiz turizmine katkı sağlamanın yanı sıra tanıtımı anlamında büyük önem taşımaktadır. Bizler her yerde spor yapılabileceğine inanıyoruz, yerin ve mekanın hiç önemi yok, önemli olan sağlık için her zaman her yerde spor yapabilmektir. Ben müsabakalara katılan dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yarışmalara katılan sporculara Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından kupa ve madalya takdim edildi.

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