banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Çelik’ten İHA’ya ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

ADIYAMAN 16.07.2022, 13:53
Çelik’ten İHA’ya ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çalışma alanları, yapılan hizmetler ve Adıyaman’a dair konular konuşuldu. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile ajans çalışmaları hakkında konuşan Fehmi Çelik, gazeteciler faaliyetinin önemine işaret etti.

Çelik, kentin gelişmesi ve yapılan hizmetlerin kamuoyuyla paylaşılması noktasında gazetecilere büyük görevler düştüğünü belirterek, bu noktada İHA’nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu