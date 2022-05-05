Çelik’ten Anneler Günü mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çelik, Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çelik mesajda, “Annelerimiz koşulsuz sabır ve fedakarlıklarıyla hepimiz için birer koruyucu, birer rehber, birer öğretmendir. Hiç şüphesiz Korona virüsle mücadele sürecimizde de evde kalan çocuklarımızın en hakiki pusulası, en samimi arkadaşı annelerimizdir. Bu süreçte yorulmadan, usanmadan, çocuklarımızın üstüne titreyen, onların hem sağlığını koruyan hem de gelişimlerini en güzel şekilde sürdürmelerine yardımcı olan annelerimiz, gizli kahramanlarımızdır. Onlara ne kadar minnet duysak azdır.

Bilinmelidir ki; kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip, kişisel bütünlük içinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretleriyle mümkün olacaktır.

Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü Türkiye demektir. Hayat tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren, bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri güçlü kılan, imrenilecek bir meşakkatle yetişmemizi sağlayarak dünyanın en yüce görevini yerine getiren başta annem ve eşim olmak üzere, Aziz Şehitlerimizin kıymetli anneleri ve tüm muhterem annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.