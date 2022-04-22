Çelik’ten 23 Nisan mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Anadolu’dan dört kıtaya taşan bin yıllık adalet ve refah gayesinin kesintisiz sürmesi için verilen Milli Mücadelemiz, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkının silinmez bir mührü olarak tarihe geçmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk böylesi zorlu koşullar sonrasında geçmişimizi unutmadan geleceğimizi şekillendirecek nesillerimiz olan çocuklarımıza 23 Nisan gününü armağan etmiştir. Geçmişten bugüne tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’ımızda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Bu vesileyle başta Milli Mücadele Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşu’nun 102.Yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.