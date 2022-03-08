Çelik’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, insan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Çelik, yayımladığı mesajında, “Anne, eş, çocuk ve daha fazlası rollerle toplumsal hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan kadınlarımıza gösterilmesi gereken değerin, ilimiz nezdinde takipçisi olan bizler; gerek kadın kooperatiflerimizle, gerek çok amaçlı toplum merkezlerimizle, gerek kadın mesleki gelişim merkezlerimiz, gerekse gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitimleri ile ailenin güçlendirilmesine katkı sağlayan kadınlarımızın toplumsal statülerindeki ve istihdamdaki yerlerinin önemi, ülkemize katma değer oluşturmaları noktasında desteklenmeleri noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bakanımız Derya Yanık’ın riyasetinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çatısı altında ülkemiz genelinde sürdürülen kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları ilimizde de güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.

Çünkü biliyoruz ki her fırsatta dile ge tirdiğimiz gibi; güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum güçlü Türkiye demektir.

Bu vesileyle başta şehit annelerimiz ve annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.