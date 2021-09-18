banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Çelik’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

ADIYAMAN 18.09.2021, 11:33
Çelik’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

İl Müdürü Fehmi Çelik yayımladığı mesajda; “1071’de Anadolu’nun kapılarını açarken, Çanakkale’de ve Misak-ı Milli Sınırlarımızın dört bir yanında kurtuluş mücadelesi verirken, 15 Temmuz’da menfur ve hain darbe girişimine göğsümüzü siper ederek koruduğumuz milli birlik ve beraberliğimizde gösterdiğimiz gaza anlayışımız tüm değerlerin üzerindedir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kutsal topraklarımızın, gazilerimizin kahramanlıklarıyla destanlaştığı asla unutulmamalıdır.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunu hakkıyla yerine getirme bilinciyle; şehit yakınlarımız ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Mukaddesatları uğruna canlarını ortaya koyarak aziz vatanımızı bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebedi aleme irtihal etmiş gazilerimizi minnetle anıyor, tarihimize ışık tutarak rehberlik vazifesini sürdüren kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle gazilerimizin gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0