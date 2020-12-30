Çelikhan’da yetiştiricilere süt sağım makinesi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 240 hayvan yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Çelikhan Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Süt Sığırcılığında Modern Süt Makinesi Tanıtımı ve Kullanımı Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında, büyükbaş sığır cinsi hayvanlar için süt üreticilerine süt sağım makineleri dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, STK’lar ve süt üreticileri katıldı. Kaymakam Necdet Uçar, süt sağım makinelerinin ilçeye ve süt üreticilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören, 240 adet süt sağım makinesinin sahiplerine dağıtılması ile sona erdi.