Çelikhan’da taşıma merkezli okullar tatil edildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla taşıma merkezli okullar tatil edildi.

Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.