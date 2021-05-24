banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı

Çelikhan’da kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde polis ekipleri 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

ADIYAMAN 24.05.2021, 16:14
Çelikhan’da kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde polis ekipleri 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2 farklı alanda uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi aldı. Polis ekipleri alanlarda yaptıkları arama ve taramada 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkisine polis ekipleri el koyarken olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar (0)
24°
açık