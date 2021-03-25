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Çelikhan’da kar yağışı başladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

ADIYAMAN 25.03.2021, 11:33
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Çelikhan’da kar yağışı başladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

Çelikhan’da iki gündür devam eden yağmur, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Güne karla uyanan vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde vatandaşların sıkıntı çekmemesi için kar temizleme çalışması yaptı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken yüksek kesimlerde daha fazla yağdığı görüldü.
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