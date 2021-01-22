Çelikhan’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe girişinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada Mehmet B.(52) idaresindeki 44 KH 935 Fiat marka hafif ticari araç ile Ahmet O.(44) idaresindeki 02 EH 836 plakalı Tofaş marka otomobil, çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet B. (52), Ahmet O. (44) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yeşim Ş. (14) ve Handan E. (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.