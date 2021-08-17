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Çelikhan’da felaketlerle ilgili toplantı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Türkiye’de yaşanan felaketlerle ilgili toplantı yapıldı.

ADIYAMAN 17.08.2021, 14:27
Çelikhan’da felaketlerle ilgili toplantı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Türkiye’de yaşanan felaketlerle ilgili toplantı yapıldı.

Türkiye’nin bir çok farklı bölgesinde meydana gelen orman yangınları ve Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketleri sonrasında Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar tarafından toplantı düzenlendi. Kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda felaketlerin yaşandığı bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için konuşmalar gerçekleştirildi.
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