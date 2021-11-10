Çelikhan’da 10 Kasım etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen anma programına Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emra Dağlı, ilçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, AK Parti Çelikhan ilçe Başkanı Mehmet Baltacı, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hükumet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti. Burada lise öğrencileri tarafından şiirler okundu.