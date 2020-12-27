Çelikhan sokakları boş kaldı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cuma akşamı başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çelikhan ilçesinde sessizlik hakim oldu. Çelikhan ilçesinde vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Çelikhan’ın ilçesinde cadde ve sokakları tamamen boş kaldı.