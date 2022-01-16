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Çelikhan Kooperatifinden tütün üreticilerine çağrı

S.S. Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından tütün üreticilerine çağrıda bulunuldu.

ADIYAMAN 16.01.2022, 17:47
Çelikhan Kooperatifinden tütün üreticilerine çağrı

S.S. Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından tütün üreticilerine çağrıda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan S.S. Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından tütün üreticilerine yönelik yazılı basın açıklaması gerçekleştirildi.

Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin çiftçi kuruluşu bir kuruluş olduğuna dikkat çekilen yazılı basın açıklamasında, “Biz Çelikhanlı çiftçiler olarak uzun emek ve alın terinin sonucu olarak iki yılı aşkın bir süredir kooperatifimizi kurmak için büyük emekler verdik. Çelikhanlı çiftçiler olarak var olan yasal durumun gereklerini yerine getirerek marka olan geleneksel tütünümüzü korumanın derdine düştük. Çelikhanlı çiftçiler olarak kooperatifimizi kurduk. Halihazırda tütün ticareti yetki belgesi, tesis kurma uygunluk belgesi, üretim ve faaliyet uygunluk belgesini almış bulunmaktayız. Kooperatif çiftçilerimizden mevcut piyasanın üzerinde bir fiyatla tütün alımına başlamış ve bu konuda amir mevzuatın gerekleri yerine getirilmektedir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Çelikhanlı çiftçiler olarak hukuka uygun ve alım fiyatıyla da çiftçinin yüzünü güldüren bir çığır açılmış oldu. Siyasi değil çiftçi kuruluşu olduğumuz için detaya girmeden şunu kamuoyuna ilan ve teşhir ediyoruz ki Çelikhanlı çiftçinin alın teri üzerinden siyasi malzeme devşirilmesinden artık vazgeçilsin. Kooperatifimiz çiftçilerimizle el eledir ve çiftçinin alın teri için çalışmaya azimle devam edecektir. Çelikhanlı çiftçiler ve kooperatif yönetimi olarak bu temelsiz ve hukuka aykırı yaklaşımları kınıyor ve kamuoyuna saygılarımızla ilan ve teşhir ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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