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Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk göreve başladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine atanan Kaymakam Abdullah Arslantürk göreve başladı.

ADIYAMAN 03.09.2021, 16:33
Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk göreve başladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine atanan Kaymakam Abdullah Arslantürk göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama kararnamesiyle Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar Tunceli Mazgirt Kaymakamlığına, Erzincan Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk ise Çelikhan Kaymakamlığına getirildi.

Çelikhan ilçesine gelen Kaymakam Abdullah Arslantürk, göreve başladı. Kaymakam Abdullah Arslantürk, “ Çelikhan ilçemizin insani yönü çok iyi. Buraya atanmaktan dolayı mutluyum. Benim için neresi olursa olsun görevimi layıkıyla yapmaya çalışacağım. Çelikhan halkını seviyeli gördüm, ilçemizi geliştirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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