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Çelikhan ilçesinde pazar yerleri denetlendi
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine pazar yerleri denetlendi.
ADIYAMAN 15.12.2020, 16:50
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine pazar yerleri denetlendi.Korona Virüs tedbirleri kapsamında tedbirler almaya devam eden Çelikhan Kaymakamlığı ekiplerince Pazar yerlerinde denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde pazarcı esnafları ile vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıldı. Ekiplerin salgınla mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam edeceği vurgulandı.
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