Çatılardaki kar tehlike saçıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında çatıdan düşen kar kütlesi bir araca zarar verdi.

Yenikent Küçükbey sitesinde bulunan binaların çatılarında biriken karlar tehlike oluşturuyor. Karların erimesi ile birlikte çatılardan aşağı düşen kar kütleleri bir araca zarar vererek maddi hasar oluşturdu. Yaşanan bu kazanın ardından binanın saçaklarının altında bulunan araçlar ise sahipleri tarafından hızlı bir şekilde bulundukları yerden çekildi.