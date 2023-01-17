Çat Barajı Tüneli’nde sona yaklaşılıyor

Çelikhan ve Bulam ovalarının cazibeyle sulanması için projesi yapılan Çat Barajı Sulama Tüneli inşaatında sona yaklaşıldı.

Yapımına 2016 yılında başlanan Çat Barajı Çelikhan Ovası sulama tünelinin, önceki yıllarda 680 metrelik kısmı tamamlanan ve yüklenici firmanın iş bırakmasıyla yarım kalan tünel inşaatının kalan 200 metrelik kısmının yapımına Ekim 2022 tarihinde tekrar başlanmıştı.

Hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda, 133 metresi daha tamamlanan tünelin kalan 67 metrelik kısmının tamamlanması için kış şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tünelin en kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, “Nihayet sona yaklaşıyoruz. İlçemizin tarımsal sulama ihtiyacını önemli ölçüde giderecek olan Çat Barajı Sulama Projesinin hizmete girmesiyle, İlçe ekonomisine önemli katkılar sunacak ve modern sulama sistemleri sayesinde su israfının da önüne geçilecektir” diye konuştu.