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Çapa motoru ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde çapa motoru ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 31.08.2022, 17:14
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde çapa motoru ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mahmut Ü., idaresindeki çapa motoru ile Ali Devran G., idaresindeki 44 EZ 703 plakalı hafif ticari araç, Çelikhan ilçesi Geller Köprüsü mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada Zakine B., Fatma Ü., Elif Ü., Elif Ü., Mahmut Ü., Zeynep G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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