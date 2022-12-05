Çalınan motor terk edilmiş halde bulundu

Adıyaman’da, birkaç gün önce çalınan park halindeki motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halinde Şerif Bali’ye ait 02 FC 320 plakalı motosiklet, park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından birkaç gün önce çalınmış ve durum polis ekiplerine bildirilmişti. Her yerde aranan motosiklet, motosiklet sahibi Şerif Bali tarafından olay yeri yakınlarında terk edilmiş bir şekilde bulundu. Motosikletine kavuşan Şerif Bali, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.