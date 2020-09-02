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Çakmak içerisinden uyuşturucu çıktı
ADIYAMAN’DA, ÇAKMAK İÇERİSİNE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
ADIYAMAN 02.09.2020, 14:36
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Adıyaman’da, çakmak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği A.D., isimli şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Polis ekipleri şahsın cebinde bulunan çakmağın iç kısmına gizlenmiş 0,5 miktarında metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddesine el koydu. Polis ekipleri aynı zamanda A.D., isimli şahsı polis merkezine götürdü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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