ÇADAP Samsat’ta kütüphane açtı

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurduğu Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) tarafından Samsat ilçesi Taşkuyu ilk ve ortaokulunda bir adet kütüphane oluşturularak hizmete sunuldu.

Kütüphanenin açılışına Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın’ın yanı sıra ÇADAP Başkan Yardımcısı İrfan Sarı,Yönetim Kurulu Üyeleri Agop Evingülü, Serap Coşkuner, okul idaresi ve öğretmenler katıldı. ÇADAP Başkan Yardımcısı İrfan Sarı yaptığı açıklamada bir köy okulunda öğrencilerin güzel bir ortamda kitap okuyabilecekleri bir ortam oluşturulduğunu, ancak bunu yeterli görmeyerek önümüzdeki günlerde bu okulun başka eksikliklerinin de giderileceğini belirterek gönüllülere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada insanoğlunun en önemli gereksinimlerinden biri olan kitabın temin edilmesi, muhafaza edilmesi ve istifade edilmesi anlamında kütüphanelerin oluşturulmasının büyük bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade ederek, ÇADAP yönetici ve gönüllülerine teşekkür etti.

Müdür Akın, "Kütüphaneleri sadece kitap okuma yeri olarak görmemek gerekir. Kütüphaneler, toplumsallaşma, sosyal yardımlaşma ve kaynaşma gibi duyguları da pekiştirir. Öğrencilerin kaynaşmasını sağlar. Kitaplardan daha çok insanın faydalanabilmesi için kütüphaneler olmazsa olmazlarımızdandır. Taşkuyu köyümüze bir kütüphane kazandıran ve önümüzdeki zamanlarda başka eksikliklerin giderileceğini beyan eden ÇADAP yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçesinde ÇADAP’ın çiçekleri projesi kapsamında iki öğrenciye burs vermeleri ve bir okula kütüphane kazandırmalarından dolayı ÇADAP yetkililerine bir plaket sundu.