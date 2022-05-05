ÇADAP Çelikhan’da kütüphane açtı

Merkezi İstanbul’da bulunan Çağdaş Adıyamanlılar Derneği (ÇADAP) Çelikhan’ın Yeşiltepe köyünde kütüphane açtı.

Adıyaman genelinde açtıkları 3 kütüphanenin ardından 4’üncü kütüphaneyi Çelikhan’ın Yeşiltepe köyüne açan ÇADAP’ın eğitim faaliyetleri çercevesinde 50 kız öğrenciye de burs verdikleri belirtildi.

ÇADAP Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Levent Binzet ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilerle yakandan ilgilenerek okulun kalan eksikliklerin giderilmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.

ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet, doydukları yer olan İstanbul’dan, doğdukları yer olan Adıyaman’a bir şeyler yapmanın, yüreklere dokunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Binzet konuşmasında, “Yönetim olarak Adıyaman dışında yaşayan memleket sevdalısı arkadaşlarımızla birlikte bu bayramı Adıyaman’da geçirmekten çok mutluyuz. Protokol ziyaretleri, ilçelerde belediye başkanı ve kaymakamlarımızla çok verimli görüşmeler yaptık. Bugün de Yeşiltepe köyümüzde kütüphane açtık. Kütüphane açtığımız okullar, kırtasiye ve kıyafet dağıttığımız öğrencilerimizin geleceklerine dokunabilmek hepimizi mutlu ediyor. Bizlere her zaman destek veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise yaptığı açıklamada ÇADAP yönetimine teşekkür etti.

Müdür Acar, "Kütüphane ve kitap okumayı önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız katkılarıyla kütüphane demirbaşlarını aldık. ÇADAP tarafından da ciddi anlamda kitap desteği oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, ÇADAP yönetimi, Köy Muhtarı Erhan Büyüktaş, Okul Müdürü Mehmet Elmas, öğretmen ve öğrenciler katıldı.