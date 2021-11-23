BYEGM İl Müdürü Güvel, Kahta’daki gazetecilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran BYEGM Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, kurumun dahil olduğu konularda gazetecilerle işbirliği yaparak basın camiasını daha üst noktalara getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kahta Gazeteciler ve Yazarlara Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile yerel basının sıkıntılarının ele alındığı ziyarette konuşan İl Müdürü Erdoğan Güvel, “Adıyaman ve Kahta’daki yerel basınımızın temsilcileri ile basının sorunlarını ve bu konudaki çözüm önerilerini dikkate almak için bugün Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Adıyaman’da bu anlamda bazı konularda fikir alışverişinde bulunmak üzere bir takım ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretlerin temel amacı ise yerel basınımızın daha güçlü hale gelebilmesi için gerek bizim tavsiyelerimizi gerekse de sizlerin önerilerini not edip gerekli yerlere iletmektir. Kurumumuzun dahil olduğu konularda gazetecilerle işbirliği yaparak basın camiasının sıkıntılarını giderip, daha da üst noktalara getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Adıyaman’ın tüm ilçeleri ile beraber güçlü bir basın potansiyeline sahip olduğunu belirten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, “BYEGM Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, ve ekibi bugüne kadar bizimle gerçekten çok iyi diyaloglar içerisinde oldular. Bundan sonra da buhu aynı şekilde devam etmeye gayret edeceğiz. Adıyaman tüm ilçeleri ile birlikte gerçekten büyük bir basın potansiyeline sahip. Bu anlamda yerel basının sorunlarını enine boyuna tekrar konuşma fırsatımız oldu. Cemiyetimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.