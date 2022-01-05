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Büyükçay Barajı yapım sözleşmesi imzalandı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

ADIYAMAN 05.01.2022, 13:31
Büyükçay Barajı yapım sözleşmesi imzalandı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Büyükçay Barajının yapım sözleşmesinin yapıldığını duyurarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Aydın, Adıyaman’ın çok önemli projelerinden olan ve çok büyük miktarda arazinin cazibeyle sulanmasını sağlayacak Büyükçay Barajı ve sulama ünitelerinin planlama, etüt, proje, ÇED, ön yeterlilik ihalesi işlemleri ve kat’i yapım işi ihalesi işlemleri takipleri neticesinde tamamlandığını söyledi.

Milletvekili Aydın, “Büyükçay Barajı ile 97 bin 990 dekar zirai arazinin cazibeli olarak sulanması ve yılda 84 milyon kilowatt-saat enerji üretilmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek olan bu müthiş katma değerle hem Adıyaman’ımız, hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli gelişme sağlanacaktır.

Bugün, 5 Ocak 2022 tarihi itibari ile yılın ilk ve çok önemli bir icraatı olarak Büyükçay Barajı yapım sözleşmesinin imzalandığını, ilgili firma tarafından yapımına en kısa süre içerisinde başlanacağını buradan hemşehrilerimle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Yapımına başlanacak olan Büyükçay Barajının bugün itibari ile 1 Milyar TL üzerinde maliyeti bulunmaktadır. Sulama işlemleri ile birlikte yaklaşık 2,5 - 3 Milyar TL’ye mal olacaktır. Böylesine muazzam bir projenin Adıyaman’ımıza kazandırılması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Adıyaman’ımızda sulama ve enerji üretimi anlamında ciddi bir ihtiyacı karşılayacak olan Büyükçay Barajı ve benzeri projeler için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Tarım üretiminde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan bu projelerin ilimize kazandırılmasıyla, daha çok zenginleşen ve refah seviyesi daha da artmış bir Adıyaman olma arzumuza adım adım yaklaşmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.

Adıyaman’ımızın gelişmesi ve kalkınması noktasında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız, DSİ genel müdürümüz ve ekibiyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Yapım sözleşmesi imzalanan Büyükçay Barajının şimdiden ilimize ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.

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