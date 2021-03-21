Buluş, maddi durumu zayıf aileler için destek istedi

CHP Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş, işsiz kalan ve maddi durumu zayıf olan ailelere destek olunması gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Pandemi süreciyle beraber işsiz kalanların sayısında artışın olduğunu dar gelirli ailelerin daha çok zor günler yaşadığını belirterek bu tür ailelere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Hüseyin Buluş, “Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklanırken, aradan geçen son bir yılda halk sağlığına ve toplumsal yaşama ağır darbe vuran pandemi süreci, yanlış yönetilen Türkiye ekonomisini de derinden etkiledi. Pandemi ile geçen son 1 yılda binlerce işletme kapandı, yoksulluk arttı. AK Parti hükumeti pandemide halkına en az destek veren ülkeler arasında yer aldı. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizde bunun cabası. Önümüzdeki süreçte zam yağmurları devam edecek hayat pahalılığı arttı daha da artacak, işsizlik ve yoksulluk geniş kesimlere yayıldı. Devlet kültürü gereği, olası her türlü felaketler, afetler, salgınlar gibi olaylara karşı önceden tedbirler alıp halkını, ekonomik olarak koruyan ve sosyal hayatın devamını ve refahını maksimum düzeyde stabil kalmasına destek veren bir sorumluluğu olmalıdır. Ancak 19 yıldır ülkeyi, devleti yönetenler maalesef sınıfta kalmıştır. Çeşitli suni gündemlerle asıl gündemi yani işsizlik, yoksulluk, geçim derdi gündemlerini perdelemeye çalışsalar da mızrak çuvala artık sığmıyor. Ayşe teyze pazardan eve buruk ve torunlarına karşı mahcup şekilde dönüyor. Esnaf kepenk kapatmakla kalmayıp yer yer yaşamla olan bağları kopma noktasındadır. Ülkemizin fedakar halkına, bu umursamaz politikalar reva görülemez. Çeşitli ekonomik reform algılarıyla, oyunlarıyla bir süre daha bu aziz milleti kandıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İlk seçimde bu millet gereken dersi vererek, iktidarı ehline teslim edecektir” diye konuştu.