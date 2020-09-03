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Bulduğu çantayı sahibine teslim etti
ADIYAMAN'DA, BİR VATANDAŞ İÇERİSİNDE PARA VE ÖZEL EVRAKLARIN BULUNDUĞU ÇANTAYI POLİS EKİPLERİNİN YARDIMIYLA SAHİBİNE TESLİM ETTİ.
ADIYAMAN 03.09.2020, 10:33
Adıyaman’da, bir vatandaş içerisinde para ve özel evrakların bulunduğu çantayı polis ekiplerinin yardımıyla sahibine teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bir bankaya ait ATM önünde çanta bulan Mehmet Kale isimli vatandaş, çanta içerisinde para, kredi kartları ve bazı özel evraklar olduğunu fark etti. Mehmet Kale, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Kale’den çantayı teslim aldı. Polis ekipleri çanta sahibine kısa sürede ulaşarak çantanın bulunduğu yere gelmesini istedi. Olay yerine gelen çanta sahibi Engin Çetin çantasını teslim alarak çantayı bulan Mehmet Kale’ye teşekkür etti.
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