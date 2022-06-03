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Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın korkuttu.

ADIYAMAN 03.06.2022, 13:12
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kahta Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 10 dönümlük alanda bulunan ekin küle döndü.

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