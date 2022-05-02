Bölge trafik polis ekipleri çocukların bayramını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bölge trafik polis ekipleri Karaburun köyünde çocukların bayramını kutladı.

Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliğine bağlı trafik polisleri Karaburun köyünde bayram gezmesine çıkan çocuklara kolonya ile çikolata ikramında bulundu. Polisler çikolata ikramında bulundukları çocuklarında bayramını kutlayarak trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.