Bitkin halde bulunan yavru kedi tedavi altına alındı

Adıyaman’da, faaliyet gösteren bir fabrikada yorgun ve bitkin düşen kedi, tedavi altına alındı.

Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yorgun ve bitkin düşen bir kediyi fark eden fabrika çalışanları kediye bir süre bakmaya çalıştı. Verilen yiyecek ve içeceklere rağmen bir türlü kendisine gelmeyen yavru kedi için fabrika çalışanları Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen veteriner müdürlüğü görevlileri, yavru kediyi teslim aldı. Hasta olduğu düşünülen yavru kedinin Veteriner Müdürlüğünde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.