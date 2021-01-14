Bir yılda bin 832 sokak hayvanı sağlığına kavuşturuldu

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında bin 832 sokak hayvanını tedavi etti.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünün 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları açıklayan Veteriner Hekim Yusuf Işık, bin 832 sokak hayvanının tedavi edildiğini açıkladı.

Veteriner Hekim Yusuf Işık, “Merkezimizde misafir ettiğimiz sokak hayvanlarına mikroçip uygulayıp işaretledik ve birçoğunun bakım ve beslenmesinde yardımcı olduk. Ama her şeyden önemlisi bu dostlarımıza sevgimizi verdik.

Pandemi sürecinden dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde vatandaşlarımız tarafından beslenilemeyen sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için tonlarca mama, yem ve su dağıtımı gerçekleştiren ekiplerimiz, her sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin dört bir yanında bu uygulamayı gerçekleştirdi. Bu konuda bize destek olan derneklere ve şahıslara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.