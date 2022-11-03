Bir gecede 4 ev soyuldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2457 ve 2472 sokak ve yakınlarında bulunan ikametleri gözüne kestiren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, ev sahiplerinin evde olmadığını fırsat bilerek 4 farklı ikamete girdi. Şahıs yada şahıslar girdikleri ikametleri adeta talan etti. İkametlerden ziynet ve paralar çalan şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Durumu bir süre sonra fark eden ikamet sakinleri polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.