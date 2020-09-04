Binzet’ten Sivas Kongresinin yıldönümü mesajı
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) ADIYAMAN İL BAŞKANI BURAK BİNZET, SİVAS KONGRESİNİN YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Sivas Kongresinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Binzet, vatanın bölünmez bütünlüğünün benimsenerek manda ve himayenin kabul edilmediğinin, büyük bir azim ve kararlılıkla tüm dünyaya ilan edildiği Sivas Kongresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Binzet, “Tebaa olmaktan yorulmuş esir düşmüş bir halkı ve emperyalist işgal altında sömürülen bir vatanı özgürlüğüne kavuşturmak için, Kuva-i Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir. Manda ve himaye kabul edilemez. Kararları ile cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 101. yıldönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği cumhuriyetimize ve demokrasimize de sahip çıkma azim kararlılığımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, kuva-i milliye ruhu ile vatan için gözünü kırpmadan kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi ve fedakar gazilerimi şükran ve minnet ile anıyorum” ifadelerini kullandı.
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