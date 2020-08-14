Binzet’ten sağlık çalışanlarına destek açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, sağlık çalışanlarının döner sermayeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarının döner sermayelerine acil çözüm istediklerini belirten Başkan Binzet, “Normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında da artışlar yaşanmaya başlandı. Yine bu durumdan en fazla sağlık çalışanlarımız etkilenmeye devam ediyor. Korona virüs, sağlık ekiplerini giderek daha fazla bir şekilde zorluyor. Hastalarla ilk teması kuran, testleri uygulayan, iş saatleri uzayan, en önemlisi her gün gözlerinin önünde birini yitiren sağlık çalışanları işlerine devam ediyor. Ancak sağlık çalışanlarımız iki aydır döner sermayeden hak ettikleri ücreti maalesef alamamakta. Bu durumdan etkilenen Kahta ilçemizdeki sağlık çalışanları pandemi sürecinde döner sermaye almadıkları için eylem yaptı. Bakan Dr. Fahrettin Koca, sağlık çalışanları döner sermaye adaletsizliğine adil ve acil çözüm istiyorlar. Sağlıkçıların haklı talepleri karşılanıncaya kadar konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.