Binzet’ten çalışamayan işletmelerin vergilerden dolayı icralık olduğu iddiası

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüsünden dolayı çalışmayan işletmelerin, vergilerden dolayı icralık duruma geldiğini iddia etti.

Kantin işletmeleri ile oyun salonu işletmelerinin yaşamış olduğu sıkıntılardan bahseden Başkan Binzet, “Adıyaman’da 156 katin işletmecisi geçimini okullara ait kantin hizmeti vererek geçimini sağlamakta. Bununla beraber işletmecilerin yanında çalışan personelle beraber bu sayı 600 aileyi kapsıyor. Kısacası Adıyaman’da 600 aile kantin işletmeciliğiyle geçiniyor. 13 Mart 2020 tarihinde okulların kapatılmasından bu yana, altı aydan fazla süredir, kantin işletmecileri işsiz. Bu süreç içerisinde yardım almadılar ve bu şekilde hayatlarına devam ettiler fakat güçleri kalmadı. Hatta birçoğu yardım alamamalarının yanında ödemek zorunda kaldıkları BAĞ-KUR primler, geçici vergiler, damga vergileri, belediyenin aldığı ücretler gibi harcamalar yüzünden icralık duruma düştü. Eğer ki okullar 21 Eylül 2020 tarihinde açılmazsa bu insanlar dönüşü olmaz bir batağın içerisinde düşecekler. Tamam, süreç kötüleşerek devam ediyor okullar kesinlikle açılmalı diyemiyorum ama bu insanlara yardım kesinlikle götürülmeli. Üzerlerindeki vergi yükü kaldırılmalı. Maddi yardım gerekirse erzak yardımı düzenli olarak yapılmalı. Bu insanlar senelerdir çocuklarımız için hizmet veriyor. Ama mağduriyet sadece kantin işletmecileriyle son bulmuyor. Kahvehaneler, masa oyunlarının oynandığı alanlar ve niceleri kan ağlıyor. Ülkenin çöken eğlence ve hizmet sektörü için girişim de bulunulmuyor. Tatil yapmak, bin 500 kişilik düğün organize etmek, miting yapmak, insanları etkinlikler kapsamında bir araya toplamak sorun değil ama okey taşı virüsün bulaşmasında etkili. Ülke yöneticilerine, yerel yöneticilere, herkese sesleniyorum. Ya bu işi yoluna koyun herkese yasak uygulayın ve vergileri kısın ya da bırakın bu insanlar artık ekmeklerini kazansınlar. Gerekli önlemler alındığı zaman kesinlikle sorunsuz bir işleyiş yakalanacaktır” diye konuştu.