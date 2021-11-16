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Binanın çatısında iş makinesi
Adıyaman’da 5 katlı binanın üzerine vinç ile indirilen kepçe (ekskavatör) binayı yıkarak indi.
ADIYAMAN 16.11.2021, 15:33
Adıyaman’da 5 katlı binanın üzerine vinç ile indirilen kepçe (ekskavatör) binayı yıkarak indi.
Adıyaman Yeni Sanayi Mahallesinde bulunan 5 katlı öğrenci yurduna ait binayı yıkması için vinç ile kepçe çatıya bırakıldı. Çatıdan başlayarak iş makinesiyle bina yakılmaya başlandı. Binanın çatısında iş makinesini gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından kepçe binayı yıkarak zemin kata indi.