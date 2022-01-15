Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinde çoğunluğu kadın bin 572 şiddet mağduruna hizmet verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2021 yılı değerlendirmesinde kurumu ve kuruluşlarının faaliyetlerini açıkladı.

Fehmi Çelik, Adıyaman’da 2021 yılında bin 379 kadın, 120 çocuk, 60 erkek olmak üzere bin 572 vatandaşa Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi tarafından hizmet verildiğini kaydetti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara hizmet veren özel bakım merkezlerine 9 milyon 457 bin 942 TL destekte bulunulduklarını açıklayan Fehmi Çelik, 2021 yılında engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında 61 toplu ulaşım aracı için 585 bin 600 TL destekte bulunulduğunu ifade etti.

Kent genelinde 179 şehit, 243 gazisi bulunan Adıyaman’da bu güne kadar 157 şehit yakını, 54 gazimiz devlet kurumlarında istihdam edildiğini aktaran Çelik, 684 çocuğun yararlandığı 18 özel kreş ve gündüz bakımevimize 64 rehberlik ve denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.